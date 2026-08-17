MicroAd,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

MicroAd,Inc Registered ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MicroAd,Inc Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,29 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

MicroAd,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at