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18.05.2026 06:31:29
MicroAd,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MicroAd,Inc Registered hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,82 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,08 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MicroAd,Inc Registered einen Umsatz von 4,31 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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