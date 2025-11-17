MicroAd,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MicroAd,Inc Registered hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MicroAd,Inc Registered -0,150 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,99 Milliarden JPY – ein Plus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MicroAd,Inc Registered 3,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,10 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 10,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MicroAd,Inc Registered einen Umsatz von 13,72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at