Microbot Medical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Microbot Medical veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at