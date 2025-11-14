Microbot Medical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Microbot Medical stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at