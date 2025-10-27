MicroCloud Hologram Incorporation Registered Shs Aktie

MicroCloud Hologram Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DU0E / ISIN: KYG550321098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 14:05:21

MicroCloud Hologram Expects To Swing To Profit In FY25, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - MicroCloud Hologram Inc. (HOLO), Monday shared that it anticipates full-year 2025 net income to exceed RMB 350 million, compared to a net loss of approximately RMB 63 million in the same period last year.

The company expects the significant growth in earnings to make a positive contribution to its cash position for the full year 2025.

As of today, the company holds cash, cash equivalents, and short-term investments totaling more than RMB 3 billion.

Moving ahead, it plans to invest over $400 million from its cash reserves to aggressively invest in quantum computing, blockchain, and quantum holography technologies.

In the pre-market hours, HOLO is climbing 7.62 percent, to $4.8 on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MicroCloud Hologram Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu MicroCloud Hologram Incorporation Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen fester erwartet -- Märkte in Fernost letztlich höher- Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich ein kleines Plus am Montag, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den US-Börsen zeichnen sich vorbörslich leichte Gewinne ab. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen