Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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15.11.2026 11:17:02
Micron, Amazon, and IBM: My 3 Favorite Stocks to Buy and Hold Through 2030
Holding a stock through 2030 means keeping it for more than four years. A lot can go wrong with any one business in that time, so I'd rather not count on a single company for that long.
My three favorites today are Micron Technology (NASDAQ:MU), Amazon (NASDAQ:AMZN), and International Business Machines (NYSE:IBM). They don't look like much of a group. Micron stock trades at under 5 times the earnings analysts expect for this fiscal year, while Amazon trades at around 25 times earnings, using analysts' 2027 forecasts. And IBM's dividend yields about 2.8%.
But I think these differences are a big reason the three fit well together.
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