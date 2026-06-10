Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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11.06.2026 00:58:00
Micron, Intel drag the tech sector into a new bearish phase. Will the correction last this time?
The selloff in the tech sector that has heightened investor anxiety over the past week graduated to a new phase on Wednesday: The pullback is over, and it’s now officially a correction.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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