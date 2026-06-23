Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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23.06.2026 15:41:44
Micron, Sandisk And SK Hynix Are Tanking On Korea Selloff — Dan Ives Says That’s Not The Story
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|SK hynix Inc (spons. ADRs)
|1 485,00
|-12,65%
|Western Digital Corp.
|591,60
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