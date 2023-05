Micron-Aktie: Chinesische Cybersicherheits-Behörde sieht Sicherheitsmängel bei Micron-Bauteile

Die Produkte hätten bedeutende Sicherheitsrisiken für die Lieferkette der kritischen Informations-Infrastruktur des Landes zur Folge, hieß es am Sonntag von der Cybersicherheits-Behörde der Volksrepublik. Die Ergebnisse der Prüfung kamen gut einen Monat nach der Ankündigung der Behörden, Importe von Amerikas größtem Speicherchiphersteller Micron Technology unter die Lupe zu nehmen. Die USA und China stecken in einem tiefgreifenden Zwist über die Lieferung von Hochtechnologie in das asiatische Land, Washington versucht den Zugang Pekings zu moderner Technik einzuschränken.

PEKING (dpa-AFX)