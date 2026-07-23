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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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23.07.2026 09:55:00

Micron and Sandisk Are Surging: Can the Rally Last Through 2027?

The hottest artificial intelligence (AI) stocks this year are not names like Nvidia and Palantir Technologies, which have put on a clinic in recent years and generated phenomenal returns for shareholders. This year, parts of the AI supply chain have come into focus, propping up lesser-known companies and even some legacy tech names that had been overlooked until recently.Two of those companies are Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK), which are up 240% and 570%, respectively, this year (as of July 22). Can the rally last through 2027?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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