Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
23.07.2026 09:55:00
Micron and Sandisk Are Surging: Can the Rally Last Through 2027?
The hottest artificial intelligence (AI) stocks this year are not names like Nvidia and Palantir Technologies, which have put on a clinic in recent years and generated phenomenal returns for shareholders. This year, parts of the AI supply chain have come into focus, propping up lesser-known companies and even some legacy tech names that had been overlooked until recently.Two of those companies are Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK), which are up 240% and 570%, respectively, this year (as of July 22). Can the rally last through 2027?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
21.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
21.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)