Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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12.06.2026 13:00:00

Micron and Sandisk Are Up Big During the Past Year. Can the Run Continue?

If you had the foresight to invest in Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock during this time last year, you look like a genius right now. Micron is up about 700%, while Sandisk is up more than 3,800%. Those are monster returns in a short time frame, and would thrill any investor.But that doesn't matter anymore. What really matters is if these two can continue their run.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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