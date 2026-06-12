Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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12.06.2026 13:00:00
Micron and Sandisk Are Up Big During the Past Year. Can the Run Continue?
If you had the foresight to invest in Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock during this time last year, you look like a genius right now. Micron is up about 700%, while Sandisk is up more than 3,800%. Those are monster returns in a short time frame, and would thrill any investor.But that doesn't matter anymore. What really matters is if these two can continue their run.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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