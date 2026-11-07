Micron and Sandisk Lead the Memory Market. 1 Stock Has Far Greater Upside.

Shares of Micron Technology and Sandisk have soared 280% and 457%, respectively, over the past year as demand for memory processors in data centers jumped.

Spending for artificial intelligence (AI) infrastructure isn't slowing down right now -- as Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) recent quarterly results show -- and that's great news for Micron and Sandisk as they continue to benefit from a booming memory market.

But as impressive as the rise of Micron and Sandisk has been, the lesser-known SK Hynix (NASDAQ: SKHY) could have more upside potential. That's because the company holds a leading position in the most in-demand types of memory processors, and its customers are already buying up all available memory.

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