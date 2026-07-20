Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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20.07.2026 22:54:02
Micron and Sandisk Shares Are Crashing. Is It Time to Buy the Dip?
Being a Micron Technology (NASDAQ: MU) or Sandisk (NASDAQ: SNDK) shareholder was fantastic from Jan. 1 to June 30 this year. During that span, Micron's stock rose 304%, while Sandisk's rose 858%.Many investors wait decades for returns like that, yet these two delivered those results in just six months. However, as soon as the calendar flipped to July, it has been all downhill from there.Since then, Micro's stock has plummeted 26%, while Sandisk is down 40%. That's a rough change in sentiment for both groups of investors, but the question is: Is that sell-off warranted, or is the market just taking some gains?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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