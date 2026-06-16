Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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16.06.2026 14:06:00
Micron and Sandisk shares are phenomenally ‘overbought.’ Are memory stocks flying too close to the sun?
Booming AI demand has sent Micron and Sandisk shares far into overbought territory, but historic hardware backlogs are sustaining a rally.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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