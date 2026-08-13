Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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13.08.2026 21:05:00
Micron and Sandisk Stock Have Plummeted. Here's Why Now Is the Perfect Time to Buy
Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have been up and down stocks. While they were incredible investments at the start of 2026, these two stocks are now trading down 25% to 42%, respectively, from their 2026 highs. However, I think they're both ready for a rebound and could easily end the year strongly.The reality is that memory chips are in short supply, and prices continue to rise. This reality won't wrap up for years, making these two stocks excellent investments to consider in both 2026 and 2027.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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