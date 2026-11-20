Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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20.11.2026 22:36:00
Micron and Sandisk stocks might look like bargains, but analysts say that’s actually a red flag
Cheap valuation multiples for memory stocks have historically been associated with peak pricing levels, according to analysts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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