SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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29.11.2026 19:37:01
Micron and SK Hynix Post the Same 80% Margins. Why Is One So Much Cheaper?
The memory-chip industry used to be a single-stock race for American investors. A massive IPO changed that situation last summer.
Micron Technology (NASDAQ:MU) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY) are telling nearly the same story. Both make the DRAM and high-bandwidth memory chips that artificial intelligence (AI) data centers require, and both just posted their best quarters ever.
Micron's fiscal Q4 revenue hit $54.2 billion, with an 80.7% gross margin. SK Hynix's third quarter: KRW 104.6 trillion (roughly $78.4 billion) in revenue at an 80% operating margin. Both companies expect the ongoing memory shortage to get worse before it gets better, with tight supplies for the next two years.
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