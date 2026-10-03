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03.10.2026 10:00:00

Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Rekordgewinne Übernahmefantasie und KI Boom

Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche


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Rekordgewinne, Übernahmefantasie und KI-Boom: Bei Micron, BASF und Carnival treffen derzeit starke Schlagzeilen auf ebenso spannende Bewertungsfragen. Micron profitiert massiv vom Boom bei KI-Rechenzentren und meldet außergewöhnliches Wachstum – trotzdem bleibt die Kursreaktion zunächst verhalten. Entscheidend ist jetzt: Wie nachhaltig sind die hohen Speicherpreise und Gewinne, und wie viel Optimismus steckt bereits im Aktienkurs?


Auch bei BASF rückt ein möglicher großer Umbau in den Fokus. Der Chemiekonzern bestätigt Gespräche über eine mögliche Übernahme von Evonik und hebt gleichzeitig seine Prognose an. Doch der starke Nettogewinn wird wesentlich durch den Verkauf des Coatings-Geschäfts geprägt, während der freie Cashflow unter Druck bleibt. Welche Chancen würde ein Evonik-Deal eröffnen – und wie hoch wären die finanziellen Risiken?


Carnival wiederum meldet einen Rekordgewinn und übertrifft die Erwartungen. Die Aktie reagiert kräftig, und für 2027 spricht der Kreuzfahrtkonzern bereits von Rekordwerten bei Auslastung und Preisen. Gleichzeitig steigen die Treibstoffkosten deutlich, während hohe Investitionen und die weitere Entschuldung die kommenden Quartale prägen dürften.


In unseren aktuellen Aktienanalysen ordnen wir die Zahlen, Chancen und Risiken von Micron Technology, BASF und Carnival ein. Wo steckt tatsächlich nachhaltiges Wachstum – und wo könnten hohe Erwartungen, Kosten oder ein ambitionierter Konzernumbau für Ernüchterung sorgen?


Micron Technology (MU):


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BASF (BAS):


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Carnival Corporation (CCL):


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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

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BASF 50,02 1,00% BASF
Carnival Corporation Ltd Registered Shs 22,97 3,19% Carnival Corporation Ltd Registered Shs
Micron Technology Inc. 954,60 -2,09% Micron Technology Inc.

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