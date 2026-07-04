Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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04.07.2026 05:32:00
Micron Earned $24.67 Per Share Last Quarter. Its Dividend Is Still 15 Cents. Something Has to Give.
Every so often, a company's numbers stop making sense next to its soaring profits. Micron Technology (NASDAQ: MU) is having one of those moments. In its fiscal third quarter (the period ended May 28, 2026), the memory maker earned $24.67 per share on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis. Its quarterly dividend, declared the same week, was $0.15 -- the same $0.15 it declared last quarter. A company earning that much cannot keep paying that little forever.Something has to give.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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