Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.09.2026 10:23:01
Micron Earned More in 3 Months Than Tesla Did in 3 Years. Prediction: It Will Be Worth More Than Tesla Before 2028.
At the start of 2026, Tesla (NASDAQ:TSLA) was worth more than five times as much as Micron Technology (NASDAQ:MU). That gap has nearly closed. Micron stock has almost quadrupled this year, but Tesla shares are off around 17% as of this writing.
That leaves the EV maker worth about $1.47 trillion, versus around $1.22 trillion for the memory specialist.
The profit gap, though, goes the other way, and it's not close. In its fiscal third quarter of 2026 (the quarter ended May 28, 2026), Micron's net income was $28.2 billion under generally accepted accounting principles (GAAP). Tesla's GAAP net income for 2023, 2024, and 2025 combined was around $25.9 billion.
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Nachrichten zu Tesla
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28.09.26
|ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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28.09.26
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Analysen zu Tesla
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|316,50
|0,57%