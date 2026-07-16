The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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16.07.2026 20:01:00
Micron has turned into ‘the most important stock in the market.’ So is it time to worry?
While investors are concerned about a memory peak, analysts say the stock still looks cheap relative to various earnings scenarios.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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