:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.01.2026 04:16:59
Micron invests US$24 billion to expand Singapore manufacturing complex; 1,600 jobs to be created
This brings the company’s total investments in Singapore to around US$60 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
