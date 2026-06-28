NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.06.2026 16:00:00
Micron is about to be more profitable than any U.S. company except Nvidia and Google
Big Tech companies are willing to pay astronomical prices for AI memory components, helping spark a dramatic turnaround in Micron’s finances.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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06:00
|Google caps Meta’s Gemini use as AI demand strains capacity (Financial Times)
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