Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
18.09.2026 15:32:00
Micron Is Poised to Surge After Its Fiscal Year Ends
Micron Technology (NASDAQ: MU) has delivered a multibagger performance over the past year, clocking stunning gains of 488% on the market during this period amid phenomenal growth in revenue and earnings.
However, the September Effect has taken a toll on Micron stock this month. Its shares are nearly flat in September as of this writing. But the stock's fortunes could turn around after the company releases its fiscal 2026 fourth-quarter results (for the recently concluded fiscal year) on Sept. 30.
Let's see why that's likely to be the case.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.