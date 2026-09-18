Micron Is Still 22% Below Its All-Time High Heading Into Earnings -- Buying Opportunity or Warning Sign?

Micron (NASDAQ: MU) has experienced extreme price swings during the past 17 months. Since hitting a low in April 2025, the stock has risen 15-fold.

That increase includes the 22% pullback in the stock price since its high in June, placing the semiconductor stock in an interesting but uncertain position heading into its Sept. 30 earnings report date. From some perspectives, the stock remains appealing despite its dramatic rise, but its history suggests it may not be as attractive as some analysts may think.

Knowing that, should investors treat the stock as a buying opportunity ahead of the earnings announcement, or interpret the pullback as a warning and stay away from the memory giant?

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