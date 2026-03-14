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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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14.03.2026 15:45:00
Micron Is the Best-Performing Artificial Intelligence (AI) Stock of the Past Year -- Up 318%. Can It Keep Going in 2026?
There is no doubt that Micron Technology (NASDAQ: MU) has been one of the top-performing artificial intelligence (AI) names over the past year. The 318% appreciation in the memory specialist's shares during this period has been well above the gains delivered by other AI pioneers such as Nvidia, Palantir Technologies, and Broadcom.Micron's stunning surge in the past year is well deserved. The memory specialist's revenue and earnings have been supercharged by a phenomenal increase in memory prices, driven primarily by demand from AI data centers that are consuming a significant chunk of the available supply. Investors, however, may be wondering if Micron's catalyst is strong enough to help it sustain its impressive momentum in 2026.That's why I will take a closer look at the memory market's dynamics and help investors determine whether Micron stock can deliver more upside this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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