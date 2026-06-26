QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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26.06.2026 17:45:00
Micron Just Delivered Great News for Intel, AMD, Arm, and Qualcomm Stock Investors
Micron (NASDAQ: MU) just faced the latest litmus test in the AI boom and passed with flying colors, with revenue jumping 346% and earnings per share growing by more than tenfold.The third-quarter report makes clear that the memory shortage is only getting more severe as Micron's gross margin jumped to 85%, and it reported an operating margin of 80%, meaning it kept 80% of its revenue as before-tax profit.For the rest of the tech industry, the implications of the memory shortage, which Micron said would continue through at least 2028, are mixed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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