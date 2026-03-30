Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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30.03.2026 20:15:00
Micron Just Gave Incredible News to Investors of This AI Infrastructure Stock That Has Tripled in a Year
Micron Technology (NASDAQ: MU) delivered blowout results for the second quarter of fiscal 2026 (which ended on Feb. 26, 2026) on March 18. This wasn't surprising, as the company benefits from the artificial intelligence (AI)-fueled demand for its memory products.Micron's revenue almost tripled year over year to $23.9 billion, while its non-GAAP operating margin jumped from 25% to 69%. This sharp spike in the company's margins is the result of the persistent increase in memory prices, caused by supply constraints and booming demand. Not surprisingly, Micron is scrambling to produce more chips to meet customer demand, and that's good news for Lam Research (NASDAQ: LRCX).Let's see why Micron's strong growth is likely to rub off positively on Lam stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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