Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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12.10.2026 19:30:00
Micron Just Said Something That Could Change How Investors See the Stock
Micron Technology (NASDAQ: MU) just delivered an extraordinary quarter.
Fiscal fourth-quarter revenue reached $54.2 billion, up from $11.3 billion a year earlier. Earnings per share surged to $32.9 from $2.8 a year earlier. Even more striking, Micron expects revenue to reach approximately $61.5 billion in its fiscal first quarter of 2027, with earnings of about $37.80 per share.
But the most important part of Micron's latest earnings call wasn't a record number. It was a sentence about what comes next: "Industry demand has strengthened since our last earnings call, and we expect memory and storage supply demand conditions to be much tighter in fiscal 2027 and 2028 than they were in 2026."
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