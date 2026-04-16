MICRON MACHINERY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MICRON MACHINERY hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 3,82 JPY. Im letzten Jahr hatte MICRON MACHINERY einen Gewinn von 60,60 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 862,1 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 54,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at