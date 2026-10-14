MICRON MACHINERY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MICRON MACHINERY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 110,50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 63,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 241,14 JPY. Im letzten Jahr hatte MICRON MACHINERY einen Gewinn von 162,52 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MICRON MACHINERY 5,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at