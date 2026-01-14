MICRON MACHINERY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MICRON MACHINERY hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 83,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 48,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 989,4 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 928,4 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at