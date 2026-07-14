MICRON MACHINERY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MICRON MACHINERY hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 43,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MICRON MACHINERY -10,340 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 898,1 Millionen JPY – eine Minderung von 31,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,31 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at