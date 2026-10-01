Micron meldet gute Quartalszahlen und erhöht Ausblick - Aktie von vorsichtigen Anlegern belastet

Nach dem Handelsende an der Wall Street wurde es für Anleger am Mittwoch noch einmal spannend: Micron Technology öffnete die Bücher zur Einsicht.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2026 verbuchte Micron Technology ein EPS von 33,42 US-Dollar; damit übertrafen die Ergebnisse die Analysten-Prognosen (31,73 US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,83 US-Dollar je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarteten Experten für das Jahresviertel durchschnittlich einen Wert von 51,34 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich meldete der KI-Profiteur 54,23 Milliarden US-Dollar, nach 11,32 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Micron mit optimistischem Ausblick auf 2027

Das bereinigte operative Ergebnis kletterte auf 44,64 Milliarden US-Dollar (konsensual erwartet: 42,41 Milliarden US-Dollar), während der bereinigte Nettogewinn mit 38,40 Milliarden US-Dollar über dem Konsens von 36,31 Milliarden US-Dollar lag. Der operative Cashflow erreichte im selben Zeitraum 43,97 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 34,47 Milliarden US-Dollar deutlich. Nach Geschäftsbereichen aufgeteilt entfielen 18,00 Milliarden US-Dollar auf das Kerngeschäft mit Rechenzentren, 16,28 Milliarden US-Dollar auf den Bereich Cloud-Memory, 13,11 Milliarden US-Dollar auf das Mobil- und Clientgeschäft sowie 6,82 Milliarden US-Dollar auf das Automobil- und Embedded-Geschäft. Der GAAP-Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 US-Dollar, und die Quartalsdividende wurde auf 0,15 US-Dollar je Aktie festgesetzt.

Nach einem nach Unternehmensangaben rekordverdächtigen Geschäftsjahr 2026 blickt das Management optimistisch nach vorn und rechnet für 2027 mit einer noch höheren Dynamik. Für das erste Quartal 2027 stellt Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden US-Dollar (plus/minus 1,5 Milliarden US-Dollar) in Aussicht und liegt damit über dem Marktkonsens von 57,02 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wird ein Wert von 38,15 US-Dollar (plus/minus 1,00 US-Dollar) anvisiert, während Experten im Schnitt mit 35,40 US-Dollar gerechnet hatten. Die bereinigte Bruttomarge wird bei etwa 86,25 Prozent erwartet, was nahezu im Einklang mit den Konsensschätzungen von 86,4 Prozent steht.

Micron-Aktie gibt Gewinne wieder vollständig ab

Die in diesem Jahr bereits sehr stark gelaufene Micron-Aktie fällt im NASDAQ-Handel nach anfänglichen Gewinnen am Donnerstag zeitweise um 1,85 Prozent auf 1.045,38 US-Dollar.

In diesem Jahr hat der Kurs sich aber bereits fast vervierfacht. Das Rekordhoch von 1.255 Dollar aus dem Juni ist aber noch etwas entfernt. Die Bewertung der Aktie unterschätze den Effekt langfristiger Lieferverträge, bemerkte BC-Analyst Srini Pajjuri. Er sieht erhebliches Potenzial, selbst wenn diese nur teilweise wirksam würden.

Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, notierte James Schneider von Goldman Sachs. Er fürchtet aber nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen.

Viele Aktien aus dem europäischen Chipsektor konnten am Donnerstag nicht nachhaltig von positiven Nachfragesignalen durch Micron profitiert. Dieser hob zwar anfangs die Stimmung, doch am Gesamtmarkt prägten dann anziehende Ölpreise und weiter steigende Anleiherenditen das Bild. Dem konnten sich Tech-Werte nicht entziehen, von denen viele ins Minus sackten.

"Der Speicherboom bei Micron wird nachhaltiger, aber auch teuer", kommentierte Marktbeobachter Stephen Innes die Profitabilitätsperspektive der Amerikaner. "Die Hoffnung, dass Microns Bilanz neue KI-Euphorie entfachen könnte, um den Markt von seiner Fixierung auf die Renditen abzulenken, ist nicht aufgegangen", sagte sein Kollege Jochen Stanzl von der Consorsbank. Micron bleibe der KI-Branche einen neuen Impuls schuldig.

Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at