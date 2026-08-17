Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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17.08.2026 09:15:00
Micron Stock Inches Closer to $1,000 Per Share, but Time Is Running Out for a Stock Split in 2026
For those who have owned Micron Technology (NASDAQ: MU) stock since the start of the year, the last month alone has offered a wild ride. On July 29, shares sank to a closing price of $739. That's seemingly based on several factors converging, ranging from potential profit-taking to fears of cheaper artificial intelligence (AI) models emerging from China to increased competition to fears of memory makers losing margin power and returning to boom-or-bust cycles as supply catches up to demand created by AI.Since July 29, however, the stock price has rebounded, closing at $971.66 on Aug. 14. That may have some investors wondering whether it will cross the $1,000 threshold and whether a Micron stock split is possible by the end of 2026.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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