NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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05.07.2026 11:12:00

Micron Stock Investors Just Got Good News From Wall Street and Nvidia CEO Jensen Huang

Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) have advanced 240% year to date. That makes it the second-best-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), the first being rival memory-chip maker Sandisk, which has added more than 600% in 2026.Micron shareholders recently got some good news. Several Wall Street analysts raised their forward earnings estimates after the company's latest financial report. Additionally, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang says demand for memory chips will continue to outpace supply for several years.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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