Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.11.2026 21:52:02
Micron Stock Just Hit Its Lowest Price Since May. I'd Buy More Now.
Shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) fell about 14% on Friday to close near $595. That's the lowest close for the memory chipmaker's stock since early May.
Micron closed at a record high of $1,213.56 on June 25, so the stock has lost about half its value over five months. And memory stocks dropped across the board on Friday, with Sandisk down about 16%.
But management said in late September that customers had already committed to over three-quarters of Micron's planned shipments for this fiscal year. At roughly $595, the stock costs about 3.5 times expected earnings for that year, fiscal 2027, which ends in early September 2027.
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