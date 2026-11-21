Shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) fell about 14% on Friday to close near $595. That's the lowest close for the memory chipmaker's stock since early May.

Micron closed at a record high of $1,213.56 on June 25, so the stock has lost about half its value over five months. And memory stocks dropped across the board on Friday, with Sandisk down about 16%.

But management said in late September that customers had already committed to over three-quarters of Micron's planned shipments for this fiscal year. At roughly $595, the stock costs about 3.5 times expected earnings for that year, fiscal 2027, which ends in early September 2027.

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