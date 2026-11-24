Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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24.11.2026 14:23:01
Micron Stock Soared on Monday. I'd Still Buy It, a Little at a Time.
Micron Technology (NASDAQ:MU) ended last week at $594.51 a share, its lowest close since early May. On Monday, Nov. 23, the shares jumped about 19%, to roughly $710 as I write.
But the memory maker still sits about 41% below its all-time closing high of $1,213.56, hit on June 25.
Micron itself didn't announce anything on Monday. The move came the day Nvidia said it had brought Jensen Huang back as CEO, less than two weeks after he stepped down, and Nvidia's shares surged over 30% as I write. Micron sells memory to artificial intelligence (AI) data centers. It's also co-designing a custom high-bandwidth memory chip (stacked memory that sits beside AI processors) with Nvidia. Its shares seem to have climbed right along with Nvidia's.
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