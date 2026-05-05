Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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05.05.2026 10:48:00
Micron Stock vs. Sandisk Stock: One Is a Much Better Buy, According to a Wall Street Analyst
The proliferation of artificial intelligence (AI) has been a tremendous catalyst for memory chip makers Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK). Their share prices increased 571% and 3,350%, respectively, in the past year.Despite that rapid price appreciation, CJ Muse at Cantor Fitzgerald says both stocks remain undervalued, though his target prices imply Sandisk is a much better investment today.Here's what investors should know about these semiconductor stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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