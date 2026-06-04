Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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04.06.2026 19:32:00
Micron suffers record market-cap wipeout as Broadcom casts a shadow over chip stocks
The semiconductor trade is losing steam following Broadcom’s earnings report.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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