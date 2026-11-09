Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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09.11.2026 23:00:02
Micron Technology: Is the Stock a No-Brainer Buy at Less Than $740?
Shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) have been in a tailspin lately amid general softness in the tech sector. While the business has been growing fast and its recent results have remained stellar, the market has nonetheless turned bearish of late. The stock is now down more than 40% from its 52-week high of $1,255 that it hit back in June.
At less than $740, the stock currently trades at just 10 times its trailing profits. Is it a no-brainer buy while it's around this level?
Image source: Getty Images.
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