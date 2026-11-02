Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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02.11.2026 23:07:02

Micron Technology: Is This a Sign That Its Stock Has Already Peaked?

Earlier in the year, it looked as though Micron Technology (NASDAQ:MU) stock was unstoppable. It was soaring as demand for memory was through the roof, and the company was able to hike prices, benefiting from stronger margins and sky-high demand. Its numbers have been unreal, making it a must-buy for many growth investors.

But in recent months, that hasn't been the case. Even though the tech stock is trading at a low earnings multiple, investors haven't been taking the bait. And there could be another indication that the tech stock may have peaked: trading volumes are down significantly.

Image source: Micron.

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