Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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02.11.2026 23:07:02
Micron Technology: Is This a Sign That Its Stock Has Already Peaked?
Earlier in the year, it looked as though Micron Technology (NASDAQ:MU) stock was unstoppable. It was soaring as demand for memory was through the roof, and the company was able to hike prices, benefiting from stronger margins and sky-high demand. Its numbers have been unreal, making it a must-buy for many growth investors.
But in recent months, that hasn't been the case. Even though the tech stock is trading at a low earnings multiple, investors haven't been taking the bait. And there could be another indication that the tech stock may have peaked: trading volumes are down significantly.
Image source: Micron.
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