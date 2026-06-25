Micron Technology-Aktie auf Rekordhoch: Gewinn vervielfacht - Umsatz schießt in neue Höhen

Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron Technology weiter kräftig an. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach der Rally der Aktie in den vergangenen Monaten inzwischen bei rund 1,2 Billionen Dollar liegt, schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt seine Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten.

Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 24,67 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Gewinnexplosion um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Prognose hat der KI-Profiteur somit jedoch mehr als deutlich eingestellt.

Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig hoch - von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld ein Umsatzwachstum auf 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit deutlich übertroffen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht.

Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen.

Micron-Aktien setzen dank der überzeugenden Zahlen und eines optimistischen Ausblicks ihren Höhenflug fort. So legt die Aktie am Donnerstag zeitweise 12,59 Prozent auf 1.180,00 US-Dollar zu. Im Handelsverlauf wurde sogar ein neues Allzeithoch erreicht.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX