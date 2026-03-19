Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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19.03.2026 10:01:00
Micron Technology-Aktie fällt dennoch: Halbleiterkonzern Micron legt starke Quartalszahlen vor
Im abgelaufenen Quartal setzte Micron außerdem 23,86 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten für den NVIDIA-Zulieferer zuvor Umsätze in Höhe von 19,77 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Vorjahreswert lag bei 8,05 Milliarden US-Dollar.
Starker Ausblick für das dritte Quartal
Der US-Speicherchipspezialist Micron profitiert weiter vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Die hohe Nachfrage erfordert aber auch steigende Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen. Dies belastete die zuletzt hervorragend gelaufene Aktie nachbörslich. Die Micron Technology-Aktie reagiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Minus von 4,96 Prozent auf 438,84 US-Dollar.
So will der Konzern in dem bis August laufenden Geschäftsjahr mehr als 25 Milliarden investieren. Das ist etwas mehr, als Analysten bislang erwartet hatten. Im kommenden Geschäftsjahr will Micron noch mal zehn Milliarden draufpacken. Beim Umsatz rechnet Micron-Chef Sanjay Mehrotra mit einem Anstieg auf rund 33,5 Milliarden US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 19,15 US-Dollar steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte.
Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Martina Köhler Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
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