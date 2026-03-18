Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Chipkonzern öffnet Bücher 18.03.2026 21:16:00

Micron Technology-Aktie fest: Halbleiterkonzern Micron legt starke Quartalszahlen vor

Micron Technology-Aktie fest: Halbleiterkonzern Micron legt starke Quartalszahlen vor

Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

Micron Technology beendete das zweite Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 mit einem EPS von 12,20 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,41 US-Dollar erzielt worden war. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen für den Gewinn: Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Gewinnsprung auf 9,19 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

Im abgelaufenen Quartal setzte Micron außerdem 23,86 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten für den NVIDIA-Zulieferer zuvor Umsätze in Höhe von 19,77 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Vorjahreswert lag bei 8,05 Milliarden US-Dollar.

Die Micron Technology-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 464,50 US-Dollar.

Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com

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