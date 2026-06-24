Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|KI-Profiteur
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24.06.2026 22:55:00
Micron Technology-Aktie zieht kräftig an: Gewinn vervielfacht - Umsatz schießt in neue Höhen
Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 24,67 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Gewinnexplosion um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Prognose hat der KI-Profiteur somit jedoch mehr als deutlich eingestellt.
Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig hoch - von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld ein Umsatzwachstum auf 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit deutlich übertroffen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht.
Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.
Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Micron-Aktie zeitweise mit einem Plus von 13,49 Prozent auf 1.192,69 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
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