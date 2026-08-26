Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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26.08.2026 17:19:00
Micron Technology Has Fantastic News for Memory Stock Investors
The memory trade on Wall Street has been cracking lately, as investors have been booking profits and rotating out of memory stocks following a phenomenal surge in this sector over the past couple of years.The Roundhill Memory ETF, an exchange-traded fund that invests in major memory companies across the globe, has lost 27% of its value over the past couple of months. However, the recent downturn in memory stocks may not last long, as artificial intelligence (AI) has become a durable growth driver for the industry.This is what Micron Technology (NASDAQ: MU) CEO Sanjay Mehrotra recently told CNBC in an interview. Let's take a closer look at Mehrotra's comments and check why they point toward better times for the memory industry in the long run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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25.08.26
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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24.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
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|10.08.26
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|25.06.26
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|25.06.26
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|25.06.26
|Micron Technology Neutral
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|25.06.26
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|10.08.26
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|25.06.26
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|25.06.26
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|25.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
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|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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