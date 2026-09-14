Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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14.09.2026 15:51:08
Micron Technology Is Ramping Up Production of High-Bandwidth Memory. Here's Why That Could Send the Stock to New Heights This Year
Micron Technology (NASDAQ:MU) has been one of the hottest stocks to own this year, with its value rising by more than 240% heading into trading this week. At over $1 trillion in market cap, it has joined the illustrious trillion-dollar club this year and become one of the most valuable companies in the world.
And yet, investors remain bullish that it can continue to soar higher due to the impressive growth it's been generating, as tech giants continue to invest heavily in artificial intelligence (AI).
Micron recently announced plans to increase production of high-bandwidth memory (HBM), which could result in even better financial results. Here's why.
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