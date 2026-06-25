Micron Technology mit Rekord-Aktienkurs: Experten ziehen nach Quartalsbericht positives Fazit

Mit einem kräftigen Kurssprung hat die Micron-Aktie auf die jüngste Quartalsbilanz reagiert. Nicht nur Anleger zeigten sich begeistert - auch Analysten wurden reihenweise euphorisch.

Micron übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich.

BofA hebt das Kursziel auf 1.550 US-Dollar an

CFRA spricht von "phänomenalen" Zahlen, DA Davidson bleibt bei "Buy"

Die Zahlen von Micron haben an der Wall Street eine Welle von Kurszielanhebungen ausgelöst. Der Speicherkonzern verdiente im dritten Geschäftsquartal bereinigt 25,11 US-Dollar je Aktie, deutlich über dem Analystenkonsens von 20,49 US-Dollar, und steigerte den Umsatz auf 41,46 Milliarden US-Dollar nach erwarteten 35,69 Milliarden. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Sprung von rund 70 Prozent.

Micron-Aktien setzen dank der überzeugenden Zahlen und eines optimistischen Ausblicks ihren Höhenflug fort. So legt die Aktie am Donnerstag zeitweise 12,59 Prozent auf 1.180,00 US-Dollar zu. Im Handelsverlauf wurde sogar ein neues Allzeithoch erreicht.

Für die Analysten ist weniger das Quartal selbst die Botschaft als der Ausblick.

Analysten überbieten sich mit Kurszielen

Den Ton gibt BofA Securities vor. Wie Investing.com berichtet, hebt Analyst Vivek Arya das Kursziel von 1.500 auf 1.550 US-Dollar an und bestätigt das Rating "Buy". Seine Begründung reicht über das Quartal hinaus: Die Zahl der strategischen Kundenverträge sei auf 16 gestiegen, und Speicher mache inzwischen rund 35 Prozent der KI-Investitionen der Kunden aus. Arya rechnet damit, dass diese Verträge nach vollständiger Umsetzung mindestens die Hälfte des Umsatzes ausmachen, und hält beim freien Cashflow Margen von 50 bis 60 Prozent für möglich. Auch DA Davidson bestätigte sein "Buy", wie aus einem weiteren Bericht von Investing.comhervorgeht. Das Haus hatte Speicher zuletzt nicht mehr als beliebig austauschbare Massenware eingestuft, sondern als strategisch knappes Gut im KI-Zeitalter.

Eine Stimme bringt die Wette auf den Punkt

Am deutlichsten wird CFRA-Analyst Angelo Zino. Im Gespräch mit Yahoo Finance nannte er die Zahlen schlicht "phänomenal": Der Umsatzausblick von rund 50 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal liege etwa 8 Milliarden US-Dollar über der eigenen Schätzung, die Bruttomarge von rund 86 Prozent übertreffe die erwarteten gut 80 Prozent. Entscheidend ist für ihn die Knappheit: Micron sei für das gesamte Kalenderjahr 2026 ausverkauft und voraussichtlich auch durch weite Teile von 2027. In diesem Markt gebe es weltweit nur drei ernstzunehmende Anbieter, ein neuer Großkonkurrent sei nicht in Sicht. Zino erwartet daher in den nächsten sechs bis acht Quartalen keine Entspannung beim Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Die offene Flanke heißt Bewertung

Bei aller Zustimmung bleibt eine Frage offen, und sie betrifft die Bewertung. Die Micron-Aktie hat sich binnen zwölf Monaten vervielfacht, die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 103,38 bis 1.213,56 US-Dollar. Aber selbst nach dieser Rally argumentieren die Optimisten, das Papier sei gemessen an der Gewinnkraft niedrig bewertet, weil die Schätzungen für die kommenden Jahre kräftig steigen. Genau hier liegt das Risiko: Die hohen Kursziele setzen voraus, dass die Nachfrage und die heutigen Rekordmargen anhalten. Micron selbst hat die Investitionen für das nächste Geschäftsjahr auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar angehoben, ein Hinweis darauf, wie kapitalintensiv das Wachstum bleibt. Kippt der Speicherzyklus, träfe das eine Aktie, die viel Zukunft bereits eingepreist hat.

Den nächsten Beleg liefert das vierte Geschäftsquartal, das Micron mit rund 50 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von etwa 31 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt hat. Erst die tatsächlichen Zahlen und der Tonfall zur HBM-Nachfrage werden zeigen, ob die Analysten mit ihren angehobenen Zielen richtig liegen.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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